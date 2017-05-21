以住代護保眷村 外籍人士響應中央社 (2017-05-21 20:50)
高雄市保存老舊眷村，推動「以住代護」專案，鳳山黃埔新村第4階段入選者中，包含越南籍博士留學生范鴻仁（左）一家3口，目前區內已有8名外籍人士透過「以住代護」入住眷村。（高雄市文化局提供）中央社記者陳朝福傳真 106年5月21日
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