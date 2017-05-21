嘉市木造屋火警 雲梯車出動救火中央社 (2017-05-21 20:50)
嘉義市共和路一排木造屋21日下午發生火警，火勢快速蔓延，12戶遭殃，其中1家為當地知名早餐店，警消獲報趕往，出動雲梯車搶救，所幸無人傷亡，起火原因調查中。（嘉義市消防局提供）中央社記者葉子綱傳真 106年5月21日
關鍵字：
上一則：嘉市木造屋火警 12戶遭殃
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 幸運草 通往心扉黃金/純銀女墜子 送白鋼項鍊
- epos Grand Prix 大滿貫系列機械腕錶-黑X金殼 3425.131.45.
- Vivienne Westwood 光學鏡框★閃亮晶鑽普普風★英倫龐克教母/
- 日本直人木業-VICTOR鄉村風6尺電視櫃(181x43x48cm)+60.5CM
- epos 極致完美全鏤空機械皮帶腕錶-白 4390.155.20.20.15FB
- 正韓 天鵝絨背心+圓點網紗立領上衣 (黑色)-Q-chic
- NIKE GOLF 排汗 長袖 POLO衫-白727099-051
- ALDO 原色閃亮亮水鑽幾何鬆緊帶休閒便鞋~名媛象牙
- PENTAX O-VF1 外置式光學取景器(PENTAX Q 01Standard Prim
- 奇巧 8路五合一AHD TVI CVI 1080P台製iCATCH數位監控錄影主
中國國民黨主席暨黨代表選舉 台東當選結果、票數出爐【NOWnews今日新聞】
毒品黏行李箱外返台 桃檢懷疑空姐疑似遭人陷害【NOWnews今日新聞】
不能輕忽的海鮮過敏 急性過敏休克要人命【NOWnews今日新聞】
前奧運射擊國手林怡君預先登記結婚 指定520生效【NOWnews今日新聞】
蝦味先製造商衛生環境差 遭要求全面停工【中央社】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》