嘉市火警延燒12戶 警消灌救中央社 (2017-05-21 20:50)
嘉義市共和路一排木造屋21日下午發生火警，火勢快速蔓延，12戶遭殃，其中1家為當地知名早餐店，警消獲報趕往灌救，所幸無人傷亡，起火原因調查中。（嘉義市消防局提供）中央社記者葉子綱傳真 106年5月21日
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