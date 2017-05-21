1名連姓男子隨團攀登合歡北峰，返程突然呼吸困難，無法行走，經給氧氣未見好轉，警消獲報趕到，採用軟式擔架抬到登山口，由救護車送往台中榮民總醫院埔里分院治療。（翻攝畫面）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 106年5月21日