澎湖檢警深夜查獲非法電魚（2）中央社 (2017-05-21 20:50)
澎湖地檢署檢察官20日深夜率查緝小組出擊巡查，在西嶼池西漁港碼頭查獲1艘自用遊艇涉及使用潛水器非法電魚，查扣80多公斤魚貨及相關證物，全案依法移送偵辦。（澎湖縣政府提供）中央社 106年5月21日
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