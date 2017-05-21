夜市招牌啟發 臺灣霓好獲金點新秀視傳獎中央社 (2017-05-21 20:50)
2017金點新秀年度視覺傳達設計獎「臺灣霓好」（圖），創作者輔大應用美術系學生林桓逸從小住在遼寧夜市，受夜市霓虹招牌影響，將平常大家熟悉的品牌加入個人創意，變成台式霓虹招牌。中央社記者鄭景雯攝 106年5月21日
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