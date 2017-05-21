香蕉熟了有斑點還能吃！那是抗氧化物質中央社 (2017-05-21 20:50)
香蕉熟了，果皮會出現黑色斑點，很多人怕太熟、不想吃。南投縣集集鎮蔬果運銷合作社理事主席黃榮炫說，研究發現斑點含抗養化物質，此時的香蕉是可以吃的。中央社記者楊淑閔攝 106年5月21日
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