金點新秀獎 年度包裝設計獎BAM（1）中央社 (2017-05-21 20:50)
2017金點新秀設計獎21日公布得獎名單，獲得年度包裝設計獎的「BAM」，運用七彩炫光紙材，卡榫各式運動類球體，包括籃球、排球、棒球等，藉由拍、打、踢、拋的方式解開包裝，在拆解的過程中充滿驚喜，評審認為，這件作品具有實驗精神，尤其在現場陳列用心，以達業界水準。中央社記者鄭景雯攝 106年5月21日
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