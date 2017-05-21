無黨籍新北市議員李婉鈺（右2）21日在新北市板橋江翠國小召開「重機車改裝車≠不等於噪音車騎士座談會」，藝人陳為民（左3）等人出席，活動吸引大批車友參加，表達意見。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 106年5月21日