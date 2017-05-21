（中央市社記者楊淑閔台北2017年5月21日電）「2017金點新秀設計獎頒獎典禮」今天舉行，許多作品試圖為各行業解決困難，並關心弱勢者；東海大學的「竹肢足」義肢專為有地雷、所得低的柬國受害者設計，一舉拿下2大獎。



「金點新秀設計獎」由經濟部和教育部共同舉辦，台灣創意設計中心及台灣優良設計協會執行，已是全球規模最大的設計科系畢業聯展中的最高榮譽獎項。



今年共有64校144系所參賽，報名件數5284件，比去年大幅增加822件，創下新高。今天頒發7件「金點新秀年度最佳設計獎」及35件「金點新秀設計獎」的得獎作品。



最受關注的2017「金點新秀年度最佳設計獎」7件得獎作品，包含「產品設計類」及「工藝設計類」，都由東海大學工業設計系的王于齊、黃羽蔓所完成的「竹肢足」榮獲，一舉拿下2個獎，最受關注。



台灣創意設計中心說明，「竹肢足」是使用不會花費太高的竹子所設計的義肢，針對柬埔寨地區因戰爭遺留下來的地雷導致當地青少年誤觸造成傷殘，並考量當地人民所得較低，又具人體工學設計，打動人心。產品設計類召集人王士俊表示，材料的選擇、設計的方法掌握得相當不錯，並體貼使用者。工藝設計類召集人陳俊良也說，作品水準相當高，展現人文關懷。



「包裝設計類」由國立台灣藝術大學視覺傳達設計學系的李曉昱、廖立雅、鍾妘、林施妤所創作的「BAM」獲獎。「空間設計類」由樹德科技大學室內設計系的高彰孝、甘哲宇所設計的「隱市聚-歷史建築改造再生」獲獎。



「時尚設計類」由台南應用科技大學服飾設計管理系的林誌忠的作品「歸靈」奪獎。「視覺傳達設計類」則由輔仁大學應用美術系的林痗h、陳蓮開所完成的作品「臺灣霓好」得獎。



還有「數位多媒體設計類」，由國立台灣藝術大學多媒體動畫藝術學系的盤思妤、陳昭名、陳聖勛共同創作的作品「霓虹」榮獲獎項。



經濟部次長沈榮津、教育部次長姚立德、經濟部工業局副局長游振偉、台灣創意設計中心董事長林榮泰、台灣優良設計協會理事長于春明，今天都到場與會，肯定每年的設計都比前一年更優秀，希望新世代一起推進台灣成為設計大國。