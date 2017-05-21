「2017LAVA TRI鐵人三項系列賽」今（21）日上午苗栗通霄站賽事開賽，不料選手們才剛下水時，就驚傳溺斃意外。一名首次參賽的60歲卓姓男子，被救生員發現浮沉於岸邊，趕緊將他救上岸施以CPR，並送醫急救，但最終仍不治。

據警方調查，死者為卓男是台中市健康中醫診所負責人兼主治醫師，育有兩女，大女兒在醫院擔任藥劑師，小女兒則在自家中醫診所幫忙。卓男平時熱愛運動，也有固定運動的習慣，經常跑步、騎自行車；但這次是卓男首度參加鐵人三項比賽，必須下海游泳，但他事前卻只在游泳池中練習，未料卻意外溺斃海中。

據《蘋果日報》報導，卓男妻子不知丈夫參加三鐵比賽，以為丈夫僅是出門騎車，直到接獲警方電話，才得知卓男溺斃身亡的消息，卓妻聞訊悲泣：「好端端一個人就沒了。」

而死者親戚表示，卓男曾在台南一家西醫診所幫忙，後來自學中醫，30多歲便考取中醫師執照，十分不易，且其為人善良，看診之外，也時常抽空陪伴妻兒，3年前對騎自行車有興趣，才開始在休假時參加騎車、馬拉松等活動。