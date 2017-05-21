縣長傅崐萁為龍舟開光點睛 支持傳統文化持續發揚NOWnews今日新聞 (2017-05-21 20:01)
花蓮縣慶祝端午節，在鯉魚潭舉辦龍舟競賽，今（21）日點睛開光，祈求活動順利圓滿。原本花蓮連日的雨天不斷，縣長傅崐萁到場的前1個小時，雨就停了，直到活動結束後，才又開始下起雨來，每年幾乎都是同樣的狀況，今年也不例外。
龍舟競渡嘉年華，於5月29日至31日兩天，在鯉魚潭風景區舉辦，今年共有4組30隊參賽，其中以女子組預計將會競爭最激烈。
點睛開光大典依循古禮進行三獻禮祈福，高台戰鼓及聖閔醒獅團演出祥獅獻瑞，為端午龍舟競渡搏個好彩頭，並由縣長傅崐萁偕縣議員徐雪玉、陳英妹、壽豐鄉長張懷文、縣府教育處長劉美珍、花蓮市長魏嘉賢等6位與會貴賓擔任點睛官，分別執筆為龍舟開光點睛。
傅崐萁表示，龍舟競賽是中國民族文化的優良傳統，每年端午時節，國人不但要以吃粽子緬懷愛國詩人屈原，縣府年年舉辦划龍舟活動，不僅讓愛好運動的鄉親一展身手，展現團隊的力與美，也讓優良的傳統文化代代相傳至今。
完成開光點睛的龍舟於中午時陸續以吊車吊運下水。活動除了精彩的龍舟賽，更安排端午立蛋、包粽子、水岸市集、美食展等，一起熱鬧慶端午。
關鍵字：
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【Dicose】卡啦OK擴大機(A-76)
- 【荒木雕塑藝品】檜木手工雕刻環香爐(小)
- 【大同】7吋立扇(TF-L7DJA)
- epos 極致完美全鏤空機械皮帶腕錶-黑/34mm 4390.155.20.25
- 【Dometic】吸收式製冷小冰箱 HiPro 3000
- 迪伯特DIBOTE 長程專業登山背包/登山包 - 60L (橘)
- epos Grand Prix 大滿貫系列機械皮帶腕錶-黑 3425.131.35.5
- 【YAMAHA】全新發表 全矽膠打板 電子鼓 原廠公司貨(DTX-562
- 博士佳BSG A323G-3A內建超長效充電鋰電池綠光簡報筆
- 福利品-Yamaha山葉 超值劇院組(RX-V379擴大機+NS-51揚聲器)
中國國民黨主席暨黨代表選舉 台東當選結果、票數出爐【NOWnews今日新聞】
毒品黏行李箱外返台 桃檢懷疑空姐疑似遭人陷害【NOWnews今日新聞】
不能輕忽的海鮮過敏 急性過敏休克要人命【NOWnews今日新聞】
前奧運射擊國手林怡君預先登記結婚 指定520生效【NOWnews今日新聞】
蝦味先製造商衛生環境差 遭要求全面停工【中央社】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》