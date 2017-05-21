▲花蓮縣長傅崐萁為今年的龍舟賽點睛開光，祈求選手能夠搏得好成績，活動平安順利。（圖／記者鄭志宏攝,2017.05.21）

花蓮縣慶祝端午節，在鯉魚潭舉辦龍舟競賽，今（21）日點睛開光，祈求活動順利圓滿。原本花蓮連日的雨天不斷，縣長傅崐萁到場的前1個小時，雨就停了，直到活動結束後，才又開始下起雨來，每年幾乎都是同樣的狀況，今年也不例外。

龍舟競渡嘉年華，於5月29日至31日兩天，在鯉魚潭風景區舉辦，今年共有4組30隊參賽，其中以女子組預計將會競爭最激烈。

點睛開光大典依循古禮進行三獻禮祈福，高台戰鼓及聖閔醒獅團演出祥獅獻瑞，為端午龍舟競渡搏個好彩頭，並由縣長傅崐萁偕縣議員徐雪玉、陳英妹、壽豐鄉長張懷文、縣府教育處長劉美珍、花蓮市長魏嘉賢等6位與會貴賓擔任點睛官，分別執筆為龍舟開光點睛。

傅崐萁表示，龍舟競賽是中國民族文化的優良傳統，每年端午時節，國人不但要以吃粽子緬懷愛國詩人屈原，縣府年年舉辦划龍舟活動，不僅讓愛好運動的鄉親一展身手，展現團隊的力與美，也讓優良的傳統文化代代相傳至今。

完成開光點睛的龍舟於中午時陸續以吊車吊運下水。活動除了精彩的龍舟賽，更安排端午立蛋、包粽子、水岸市集、美食展等，一起熱鬧慶端午。