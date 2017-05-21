陳光復出席鐵線社區長者慶生餐會NOWnews今日新聞 (2017-05-21 20:04)
縣長陳光復今(21)日中午前往鐵線社區活動中心參加社區發展協會舉辦長者慶生餐會，向參與長者親切致意，並與長者們高唱生日快樂歌，祝福所有壽星長輩們「健康呷百二」，氣氛和樂溫馨。
慶生活動由社區協會理事長許清白主持，長輩參加情形踴躍，包括議長劉陳昭玲、議員陳慧玲、呂黃春金、馬公市長葉竹林、馬公市代表會主席陳永澎、馬公市民代表莊仲瑜、黃旭輝、民進黨部主委黃建忠、鐵線里長陳順志等，也都到場與長輩們歡度生日。
陳光復表示，感謝鐵線社區發展協會許理事長、里長及志工夥伴用心為長者提供餐食，讓長輩們齊聚一堂，開開心心一同吃飯，也感謝議長與議會長期對縣府社會福利的支持，讓大家能聚集在此聯絡情誼。他親切向在場長者們致意問候，祝賀身體健康，「呷百二」。
劉陳昭玲表示，鐵線社區發展協會每個月舉辦老人慶生共餐活動非常成功，感謝許理事長、里長及志工們辛勞，讓長者都能聚集在此敘舊聊天。她感謝縣長對長者的支持，未來在縣長努力之下，澎湖長者照顧會越來越好，期盼每個鄉里都能舉辦長者共餐活動，讓長輩們聚集一起開心聊天，有益長者身心健康。
社區發展協會理事長許清白頒發感謝狀，感謝長年旅居高雄的正德海運董事長蔡邦權，關懷社區長者，未來每個月將贊助長者慶生餐會。社區志工們也精心準備多道拿手佳餚，讓長輩們吃得津津有味，氣氛溫馨歡樂。
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