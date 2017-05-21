為提升新住民及移工健康知能，台中市政府衛生局今（21）日在東協廣場舉辦「花慶端午，飛『越』健康」活動，宣導衛生保健知識，現場還有越南舞蹈表演、東協好聲音獻唱、闖關活動等豐富內容，市府衛生局長呂宗學也前往同樂。

21日活動包括衛生局呂宗學、外交部中部辦事處處長宋子正、立法委員江啟臣、黃國書服務處代表、市議員何敏誠服務處代表、台中市大台中中醫師公會理事長張瑞麟、中區新移民關懷協會理事長王秀鳳、移民署中區事務大隊台中第二服務站主任紀志憬等人共襄盛舉。

呂宗學表示，自己曾與越南朋友合作研究，市府舉辦多元活動響應中央新南向政策，盼推動與東協國家交流互動；在越南稱端午節為「殺蟲節」，要殺除害蟲以保持身體健康，隨著氣候逐漸炎熱，台灣也進入登革熱好發期，活動結合台、越雙方文化及驅蟲防疫，別具意義，鼓勵大家做好自我防護、維護健康。

衛生局表示，市府結合台灣及越南端午節的風俗，並融入2018台中世界花卉博覽會元素，由中市中醫師公會提供可驅蟲藥草，帶領新住民及移工DIY製作花形驅蟲香包，好玩又實用，也藉此將花博分享給更多人。

此外，現場還有「防疫對對碰」挑戰賽、各類衛教闖關活動寓教於樂，讓參與者透過遊戲瞭解驅蟲知識，盼提升新住民及移工健康知能；還有台灣新移民協會團體帶來精彩的越南傳統舞蹈，東協好聲音得獎者也獻唱歌曲，氣氛熱鬧溫馨。