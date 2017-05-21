花慶端午飛「越」健康 結合台越端午文化推廣衛生防疫NOWnews今日新聞 (2017-05-21 20:15)
為提升新住民及移工健康知能，台中市政府衛生局今（21）日在東協廣場舉辦「花慶端午，飛『越』健康」活動，宣導衛生保健知識，現場還有越南舞蹈表演、東協好聲音獻唱、闖關活動等豐富內容，市府衛生局長呂宗學也前往同樂。
21日活動包括衛生局呂宗學、外交部中部辦事處處長宋子正、立法委員江啟臣、黃國書服務處代表、市議員何敏誠服務處代表、台中市大台中中醫師公會理事長張瑞麟、中區新移民關懷協會理事長王秀鳳、移民署中區事務大隊台中第二服務站主任紀志憬等人共襄盛舉。
呂宗學表示，自己曾與越南朋友合作研究，市府舉辦多元活動響應中央新南向政策，盼推動與東協國家交流互動；在越南稱端午節為「殺蟲節」，要殺除害蟲以保持身體健康，隨著氣候逐漸炎熱，台灣也進入登革熱好發期，活動結合台、越雙方文化及驅蟲防疫，別具意義，鼓勵大家做好自我防護、維護健康。
衛生局表示，市府結合台灣及越南端午節的風俗，並融入2018台中世界花卉博覽會元素，由中市中醫師公會提供可驅蟲藥草，帶領新住民及移工DIY製作花形驅蟲香包，好玩又實用，也藉此將花博分享給更多人。
此外，現場還有「防疫對對碰」挑戰賽、各類衛教闖關活動寓教於樂，讓參與者透過遊戲瞭解驅蟲知識，盼提升新住民及移工健康知能；還有台灣新移民協會團體帶來精彩的越南傳統舞蹈，東協好聲音得獎者也獻唱歌曲，氣氛熱鬧溫馨。
關鍵字：
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【SAMPO聲寶】智慧絕PAD 560升 1級變頻四門玻璃冰箱(SR-NW5
- CITIZEN Eco-Drive 無限時尚都會腕錶-銀 AW1120-59A
- 點睛品 Charme 綺麗雪花黃金串珠
- ALDO 原色閃亮亮水鑽幾何鬆緊帶休閒便鞋~尊爵黑色
- Marvel 漫威復仇者-20吋PC鏡面超細邊鋁框箱(浩克)
- WIRED TOW FACE 宇宙探險腕錶-黑/銀 7N42-X007D
- BuyJM超荷重黑烤漆加強型三層附工業輪鍍鉻層架/波浪架 90x4
- ALBA 天使之心晶鑽女錶(AH7B47X1)-銀x金刻/29mm
- 品家居 塔德3.8尺收納餐櫃下座-114.2x40.6x82.4cm-免組
- 台灣製8尺/ 8呎(240cm)豪華版夢幻白色聖誕樹 (+飾品組)(不
中國國民黨主席暨黨代表選舉 台東當選結果、票數出爐【NOWnews今日新聞】
毒品黏行李箱外返台 桃檢懷疑空姐疑似遭人陷害【NOWnews今日新聞】
不能輕忽的海鮮過敏 急性過敏休克要人命【NOWnews今日新聞】
前奧運射擊國手林怡君預先登記結婚 指定520生效【NOWnews今日新聞】
蝦味先製造商衛生環境差 遭要求全面停工【中央社】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》