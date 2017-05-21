【記者陳昭宗雲林報導】2017台灣燈會在雲林期間，縣府號召1萬多名志工，創造燈會歷年之最，更創下高達9成的滿意度，雲林縣政府21日上午在虎尾國小大禮堂舉行感恩茶會，現場除了邀請歌手鄒志強開場表演，並播放燈會影片回顧，志工也上台分享感言，吉祥物奇萌籽獻上主題曲「奇萌籽」帶動唱，全場志工熱情依舊不減，一起唱跳。縣長李進勇率縣府一級主管，與北港鎮長張勝智、虎尾鎮長林文彬親自向志工朋友們表達感謝之意，李進勇縣長更吹奏薩克斯風表演「感恩的心」感謝眾人成就燈會。縣長李進勇表示，燈會結束後，縣府團隊仍舊持續為縣政打拼，向中央爭取計畫，遲至現在才辦理感恩餐會，對志工們感到抱歉。雖已結束三個月，燈會的記憶猶新，回想起去年到爭取辦理燈會，過程中遇到很多挑戰，也備受質疑，包括身為農業縣市否能夠辦理國際級節慶活動、場地是否足夠、人力是否足夠、交通動線是否安排妥當以及北港是否能夠接待那麼多的觀光客等，但是縣府提出最完善的計畫，面對外界的質疑，用實際的行動展現決心，並透過燈會的國際能見度展現雲林，這次燈會也讓大家對雲林刮目相看。感謝縣府同仁的全力以赴，更感謝志工朋友的投入，參與人數不僅創下燈會28年來人數之最，更因為燈會期間，志工朋友的服務，讓所有的遊客，感受到雲林人的熱情，2017台灣燈會創下多項紀錄，讓大家知道雲林是的好地方，未來也會將燈會經驗，轉變為推動縣政的力量。縣府指出，2017台灣燈會虎尾主燈區及北港燈區面積計超過50公頃燈會展區，總計帶來1,360萬人次賞燈，回客率4成，燈會的滿意度更高達9成，透過辦理燈會讓縣民光榮感提升至8成，展現雲林人的驕傲。原本估算需要8,000名志工，在所有鄉親、縣內各團體、社區及各級學校的熱情響應下，報名志工人數衝破一萬多名，是歷年燈會之最，本次燈會志工分為志工服務組、花燈競賽組、禮賓接待組、表演節目組、宣傳行銷組、人力培訓組、防災應變組、交通運輸組、安全維護組、機動派出所組、環境維護組、小提燈發放組、物流中心及觀光大橋組等，共同完成2017台灣燈會神聖使命，讓遊客們都能充分感受到「友善大地、燈會原鄉、多元文化融合」的熱情，共同點亮雲林，開創新的台灣燈會璀璨史。圖說：雲林縣政府為感謝台灣燈會期間辛苦付出的志工朋友們，特舉辦感恩茶會，重現雲林人的驕傲。（記者陳昭宗拍攝）