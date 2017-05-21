【記者陳昭宗雲林報導】雲林家扶莪馨會結合台西安西府及財團法人融獻基金會共同製作「端午愛心粽」，照顧沿海地區的弱勢家庭。21日一早安西府廚房就熱鬧滾滾，林清標董事長、雲林家扶陳主委夫人林秀媛、副主委林定楷夫人丁淑昭、李芳英委員，挽起袖子率領近50位義工進行備料、炒料、包粽、蒸煮，3000顆熱騰騰的粽子將發送台西、麥寮、四湖、東勢、褒忠五鄉鎮，陪伴弱勢家庭歡度端午佳節。五條港安西府長期對沿海弱勢族群相當關心，董事長林清標特成立財團法人融獻基金會造福更多弱勢團體，在得知雲林家扶端午送粽活動，立刻空下安西府廚房一天，並將所有人手調派來協助。林清標董事長表示，有感近年經濟低迷，受助家庭生活壓力龐大，特於端午佳節結合雲林家扶莪馨會舉辦端午包粽送關懷，盼弱勢家庭能夠有香噴噴的粽子可享用，也在安西府千歲加持下，帶給沿海家庭溫暖希望。雲林家扶莪馨會會長謝素娟也說，端午包粽送給受助家庭，是莪馨會裡整年內最重要的工作，除了感謝融獻基金會林清標董事長的大力支持外，也感謝雲林縣肉品市場捐贈豬肉贊助活動，讓本次活動能夠順利在經費內完成。期盼沿海弱勢家庭安心享用愛心粽，吃得健康事事順。圖說：融獻基金會董事長林清標(右3)、雲林家扶主委夫人林秀媛(右2)、李芳英委員(中)、副主委夫人丁淑昭(左3)，一同熱心參與雲林家扶端午包粽活動。（記者陳昭宗拍攝）