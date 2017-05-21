【記者陳昭宗雲林報導】溫馨的五月天，由國際獅子會300D1區第二専區第四分區北英、北港、水林、口湖獅子會主辨，結合元長鄉代表會、北港仁一醫院及地方社區發展協會共同舉辦「溫馨關懷gogogo、健康社區樂yoyo」快樂義診義剪活動，吸引許多鄕親熱情參與，度過愉快週末。元長鄉代表會主席李榮章表示，為體恤社區長者的辛勞，特於溫馨的5月裡舉辦義診、義檢活動，也藉此增加社區居民彼此間的互動，進而宣達預防保健的觀念，營造社區美好生活。特別感謝獅子會及北港仁一醫院、義剪師傅們的辛苦，尤其李俊億院長親自為民衆提供諮詢，現場充滿歡樂的氣氛。圖說：國際獅子會結合元長代表會、北港仁一醫院舉辦「溫馨關懷gogogo、健康社區樂yoyo」快樂義診義剪活動。（記者陳昭宗拍攝）