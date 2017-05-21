【大成報記者陳金/金門報導】金門縣文化局端午佳節舉辦4場次「端陽香包DIY」活動，5月20日假該局3樓會議室舉辦2場次、5月21日上午假金沙鎮、下午假烈嶼鄉舉辦；吸引親子到場，箇中不乏闔家出動、祖孫同行或三五好友結伴，也有上班族藉假日報名參加活動體驗手作香包的樂趣；今年適逢雞年，製作的是「愛心雞香包」，愛心雞造型討喜顏色鮮豔，相當受到大小朋友歡迎。金門縣文化局表示，今年度4場次端陽香包DIY活動，也在民眾精美的成品和滿足的笑容中劃下圓滿句點。如同往常，香包DIY活動由文化志工隊成員到場協助，此次設計的作品及材料由志工許淑卿協助準備，並和其他志工伙伴一同到場協助民眾；「愛心雞」身上的每個部位都需要自行裁剪縫製，具有挑戰性，與會民眾深感興趣，不論男、女、老、幼，一針一線縫製完全不馬虎，不過要把作品縫得美就得見「針」功夫。與會民眾動手縫製「愛心雞香包」，體驗手作樂趣也共度一個愉快的假日，提前感受端午佳節氣氛，對於可愛又實用的香包，大人小孩更是愛不釋手，也期待能再次參與。