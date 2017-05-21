金門端陽香包DIY 愛心雞香包超夯大成報 (2017-05-21 18:59)
如同往常，香包DIY活動由文化志工隊成員到場協助，此次設計的作品及材料由志工許淑卿協助準備，並和其他志工伙伴一同到場協助民眾；「愛心雞」身上的每個部位都需要自行裁剪縫製，具有挑戰性，與會民眾深感興趣，不論男、女、老、幼，一針一線縫製完全不馬虎，不過要把作品縫得美就得見「針」功夫。
與會民眾動手縫製「愛心雞香包」，體驗手作樂趣也共度一個愉快的假日，提前感受端午佳節氣氛，對於可愛又實用的香包，大人小孩更是愛不釋手，也期待能再次參與。
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