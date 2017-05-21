【大成報記者陳金/金門報導】金門縣文化局於5月21日下午14時於文化局3樓會議室辦理「後現代藝術探源」講座，邀請中央警察大學行政管理學研究所所長林麗珊教授主講，內容豐富，吸引許多鄉親前往聆聽。金門縣文化局表示，林麗珊教授專研哲學，尤其是女性主義與後現代藝術；本次講座的主題為「後現代藝術探源」，從「古典主義」追求完美與永恆的價值，強調理性、秩序，形式上偏好結構的單純、平衡與整體和諧，精神上則崇尚尊嚴、高貴、平和等內斂性質的美學觀，到當代宣稱「上帝已死」、「作者已死」、「理性已死」等解構一切傳統的創作理念，用深入淺出的方式，讓大家了解當代藝術作品中，彷彿藉由酒神的爆發力，以摧毀所有規範的緊箍咒之精神，內容豐富！