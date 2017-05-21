文化講座─林麗珊「後現代藝術探源」大成報 (2017-05-21 19:26)
金門縣文化局表示，林麗珊教授專研哲學，尤其是女性主義與後現代藝術；本次講座的主題為「後現代藝術探源」，從「古典主義」追求完美與永恆的價值，強調理性、秩序，形式上偏好結構的單純、平衡與整體和諧，精神上則崇尚尊嚴、高貴、平和等內斂性質的美學觀，到當代宣稱「上帝已死」、「作者已死」、「理性已死」等解構一切傳統的創作理念，用深入淺出的方式，讓大家了解當代藝術作品中，彷彿藉由酒神的爆發力，以摧毀所有規範的緊箍咒之精神，內容豐富！
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