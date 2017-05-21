（中央社記者張淑伶上海2017年5月21日電）中國大陸共享單車發展迅速，由使用者交付的龐大押金是否成為非法集資引發重視。財新網報導，未來在北京註冊的共享單車業者可能必須將押金存到指定銀行帳戶。



財新網報導，共享單車2016年出現，到2017年初已遍及近50個城市，總數約達1000萬輛。目前營運模式為：民眾繳付押金後成為會員，透過手機應用軟體就近騎乘共享單車，每次半小時僅約人民幣1元，但押金最高可達299元（約新台幣1320元）。



共享單車業者坐擁龐大資金流，引發是否合理安全、有無擅自挪用等許多質疑。新華社3月底曾報導，共享單車業者ofo和摩拜各擁有超過逾1000萬用戶，押金規模合計直逼60億元。



財新網今天引述北京市金融工作局權威人士表示，金融工作局提出，在北京註冊的共享單車業者須把押金存入指定銀行帳戶。目前註冊地位於北京的共享單車品牌，包括ofo、酷奇單車。



這名人士說，共享單車業者不可將這筆錢用於放貸、投資，否則涉嫌非法集資。



目前，共享單車平台的巨額押金是由運營業者存入銀行孳生利息。不過，即使「銀行帳戶，專款專用」，巨額押金產生的利息收益的歸屬權仍存在爭議。



報導引述一位自行車行業協會人士說，一旦押金被嚴格監管，共享單車行業可能會遇到發展瓶頸。因為「一車多押」普遍，譬如每輛車有8個人交押金，若監管要求每輛車只能對應1份押金，很多共享單車企業將難以承擔成本壓力，行業就會面臨洗牌。