陸蛟龍號潛水器 將下探世界最深海溝中央社 (2017-05-21 19:55)
（中央社台北2017年5月21日電）搭載「蛟龍」號載人潛水器的「向陽紅09」科學考察船預計22日凌晨抵達馬里亞納海溝（Mariana Trench）作業區，23日在世界最深處的馬里亞納海溝「挑戰者深淵」進行本航段首次下潛。
新華社報導，「向陽紅09」科考船16日從深圳出發。這一航段也是「蛟龍」號2013年進入試驗性應用階段以來的最後一個航段。
中國大洋38航次第三航段現場總指揮鄔長斌表示，經現場指揮部與深潛作業部門、科學家團隊對本航段潛次進行設計，「蛟龍」號23日將在馬里亞納海溝「挑戰者深淵」北坡進行本航段首潛。
報導稱，「蛟龍」號第三航段工作計劃表顯示，將在馬里亞納海溝附近共進行10次深潛，每次下潛作業的具體日期和潛航員已安排好，以利於科學家與潛航作業部門人員進行溝通，提前準備。
今年2月6日開始的中國大洋38航次科考，共分3個航段，前兩個航段已分別在西北印度洋和南海進行相關科學調查。
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【Vitaway】維他惠活水機 全新二代水機 陳月卿推薦 奈米
- 【Pioneer+Klipsch】VSX-LX102-B+R-25C+B-10+R-26F(7.2聲道
- Vivienne Westwood 光學平光鏡框★經典LOGO造型★英倫龐克風(
- 【法國 奧莉薇閣】行雲流水24+28吋輕量ABS 行李箱/旅行箱
- Manhattan Portage 曼哈頓 紐約品牌 三重撞色M字後背包 綠
- Vbot 智慧型複合香氛掃地機器人(掃+擦+吸)公主機(粉紅)
- TMG α9 雷射防護罩
- ALDO 原色蛇紋金屬鏤空水滴T字繫帶涼鞋~氣質裸色
- ASUS華碩 MX279H 27型寬 AH-IPS超廣角薄邊框 LED液晶螢幕
- Hush Puppies - 率性騎士錶(桃紅)
特朗普已成「最危險炸彈」！【北京新浪網】
全國最嚴土地政策? 買房人拿本后10年不得買賣！【北京新浪網】
今天的浙江大學【北京新浪網】
耶魯教授：為什麼世界一流大學不愛招中國學生？【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》