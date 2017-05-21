京霸鐵路開工 連接北京新機場雄安新區中央社 (2017-05-21 19:55)
（中央社台北2017年5月21日電）中國大陸連接北京與河北霸州的高鐵路線京霸鐵路今天開工，預定2019年完工。通車後，這條距離不長的高鐵，將成為連接北京市區、大興新機場、雄安新區三地的鐵路幹道。
新華社報導，京霸鐵路由中國中鐵北京工程局北京公司承包，全長僅78.24公里，設計時速350公里，是中國大陸高鐵南北幹線「京九客運專線」的一部分。
報導指出，京九客運專線北起北京，南至香港九龍，最新的設計將途經雄安新區，未來除將是連接環渤海與珠三角地區的重要鐵路通道，也是連接北京市區、大興新機場、雄安新區的交通要道。
中鐵京霸鐵路項目經理霍建利表示，京霸鐵路預定2019年完工。其中，大興新機場站將全部位於地下，總建築面積達11.5萬平方公尺（約3.48萬坪），包括3公里長的地下隧道。
他說，京霸高鐵及新機場站啟用後，將大幅提高進出機場旅客的運送能力，方便旅客在機場與高鐵之間轉乘。
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 鎮金店Just Gold 硬金Q版生肖吊墜-龍
- 【琉璃工房 LIULI】登高吉上吉(雞)
- 【送商品卡1千+不沾鍋★Panasonic國際牌】422L無邊框變頻電
- SEIKO VELATURA 海洋之戀真鑽計時腕錶 7T92-0KS0S
- VOVAROVA空氣包-雙口袋手提托特包-彩繪甜心(紫)-法國設計系
- Vivienne Westwood太陽眼鏡★時尚土星壓紋★英倫龐克墨鏡(低
- 【SAMPO聲寶】25公升天廚微電腦微波爐(RE-N525TM)
- 【TECO東元】28L電烤箱X(XYFYB2821)
- 【SYNCO新格】10L FUZZY溫感除濕機BD-10C台灣製(除濕機)
- Daniel Wellington BLACK ST MAWES棕皮x銀手錶/36mm
特朗普已成「最危險炸彈」！【北京新浪網】
全國最嚴土地政策? 買房人拿本后10年不得買賣！【北京新浪網】
今天的浙江大學【北京新浪網】
耶魯教授：為什麼世界一流大學不愛招中國學生？【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》