▲台股19日平盤附近狹幅震盪，終場下跌21.83點，收在9947.62點，成交量為696.54億元。投信業者認為，接下來登場的6月中除權息行情，投資人可伺機擇優布局。（圖／NOWnews資料照片）

台股上周收盤價三度登上萬點，但美總統川普的越權疑雲拖累美股走勢，連帶影響台股表現。而上周五19日台股在平盤附近狹幅震盪，終場下跌21.83點，收在9947.62點，成交量為696.54億元。投信業者認為，接下來登場的6月中除權息行情，預料在基本面支撐、有利填權息機率的大環境下，投資人可伺機擇優布局。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，受惠於景氣回升和外資買超帶動，先前在萬點關卡前徘徊的台股，終於在5月四度登上萬點，其中更有連續3天收盤價站穩在萬點之上。不過，近日外資買超力道放緩，18、19日轉為賣超，累積賣超金額約為87億元。



廖哲宏表示，第二季為傳統電子業淡季，中國大陸手機消化庫存和PC產業走緩的影響仍在，因此預期，本季行情將會走強或是呈現盤整，外資態度扮演了相對重要的角色。

展望後市，廖哲宏表示，第一季財報年增逾2成，第二季也可望有1至2成增幅。隨著除權息季節到來，技術面維持多頭走勢，預期台股不會有明顯拉回修正壓力，近期只因產業處於淡季，行情呈現漲多後的技術面整理格局。而6月中開始的除權息行情，預料在基本面支撐、有利填權息機率的大環境下，建議投資人應該把握大盤整理之際，伺機擇優布局，尋找買點而非賣點。

就觀察方向上，廖哲宏表示，傳產股方面，可觀察5月25日OPEC會後對於減產的共識是否達成，此一決議將攸關原物料族群的上揚動能；汽車股則由第三季將開始生產model 3的Tesla概念股領軍。電子股的焦點自然是iPhone 8是否在6月啟動供應鏈的鋪貨，目前尚未看到有延後跡象。