（中央社記者潘智義台北2017年5月21日電）端午節將屆，同學們利用巧思做出紙造龍舟，經過激烈競賽，今天結果出爐，由北科大「龍騎士團」奪下最佳團體獎，最佳造型獎及讚聲王則由中華大學組成的「大甲晉箱團」獲得。



台灣區造紙工業同業公會主辦的「紙箱戰紀」是台灣首創亞洲唯一的大型紙箱賽事，繼去年首辦「紙箱戰紀:啟程」賽事後，今年結合端午傳統節慶，以「陸上龍舟」為主題，今天下午1時30分在台北實踐大學體育館熱血啟航，現場擠滿近500位師生參與，爭奪總獎金新台幣15萬元。



造紙公會理事長何奕達表示，去年紙箱戰士的場景，到現在對造紙工作者來說仍然印象非常深刻，造紙業每天生產上萬噸的紙料，經過學生的創意和巧手被呈現出來，遠遠超乎產業的想像與期待，尤其是走入校園向下紮根，具有帶動產業年輕化的領頭效果。



「陸上龍舟」競賽規則為每隊8人，每4人一組分為2組，通過闖關和接力抵達終點奪旗完成競賽，最終選出「最佳團體獎」，由國立台北科技大學的「龍騎士團」奪下；「最佳造型獎」及「讚聲王」由中華大學組成的「大甲晉箱團」獲得；「最佳設計獎」由地主隊實踐大學的「穎融來搶錢」獲得。



造紙公會進一步指出，鼓勵喜歡新事物、愛動手做的創客（Maker）大學生們，用最環保的紙素材自製創意龍舟，親身體驗紙箱回收再創造的無限可能。



造紙公會也透過走進校園深度溝通、社群分享、臉書粉絲專頁投票活動等，向年輕學子深度溝通紙的無限創意，與資源再利用重要性。1060521