（中央社記者潘智義台北21日電）中華航空指出，與林口長庚紀念醫院共推空中醫療合作，成為台灣第一家獲得醫學中心支持，進行機上醫療支援的航空公司，並獲航空站所在的桃園市政府大力支持。



華航董事長何煖軒說，感謝桃園市府促成在地企業成功的跨業合作，身為航空服務業，不只是賣出一張機票，而是提供一次便捷且安全的旅程。參加的醫生都是自發性的，感謝這些醫生，對的事情華航會繼續做下去。



華航表示，讓擁有醫療專業的醫師加入「醫起飛翔守護健康」，提供空中醫療協助，雙方齊力合作提供旅客安全、健康與舒適的旅遊環境，讓搭機旅客安心有保障。



華航「空中愛心醫療專案」籌備多時，在桃園市府團隊促成下，廣邀桃園在地的長庚紀念醫院醫師加入，並同意登錄專業背景資訊，未來於飛航途中如乘客臨時發生醫療需求，空服員將直接詢問該班機加入計畫的志願醫師，提供搭機旅客醫療服務。



桃園市長鄭文燦表示，關心桃園市民的幸福也同樣關心搭乘班機進出國門的同胞，很榮幸在市府團體的奔走努力下，結合桃園在地的領導航空品牌，以及優秀的長庚醫療團隊，將機上醫療協助做的更好。



鄭文燦期盼，每班飛機每位乘客都沒有旅途中的插曲，即使有，也因為這次小小的起心動念化為行動，讓所有插曲化險為夷，喜劇收場皆大歡喜。



林口長庚紀念醫院院長鄭明輝指出，當不斷思考如何創造民眾更廣的健康目標的同時，華航向提出的「空中愛心醫療專案」，正與長庚致力提供民眾健康、安全的理念相符，能讓長庚醫院醫師發揮所長，成為民眾遨遊天際的守護天使。



鄭明輝強調，這個合作方案是基於醫師救護病患的天職，在飛航中正式加入醫療模式，這是相互照顧的熱情邀約。如果醫師自由加入機組團隊服務，當狀況發生，機組人員可以直接找到醫師，不用透過機上廣播反覆詢問，不僅節省尋找醫師時間，也能不打擾到其他乘客、不製造緊張氣氛。1050521