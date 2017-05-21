（中央社記者鄭景雯台北21日電）2017金點新秀年度視覺傳達設計獎「臺灣霓好」，創作者輔大應用美術系學生林桓逸從小住在遼寧夜市，受夜市招牌影響，將平常大家熟悉的品牌加入個人創意，變成台式霓虹招牌。



2017金點新秀設計獎今天公布得獎名單，其中獲得年度視覺傳達設計獎的「臺灣霓好」，創作者林桓逸在宣布得獎的霎那，完全無法相信得獎。



林桓逸在攤位用霓虹燈排出「臺灣霓好」字樣，他表示，小時候住在遼寧夜市，當地有很多海產店使用大量霓虹招牌，這樣的視覺呈現讓他印象深刻，因此也想把這樣的概念轉換為平常台灣人熟悉的品牌，像是曼都、可口可樂、麥當勞等，再加入他個人創意，轉變成「台式霓虹」的Logo，再用刺繡做成徽章。



視覺傳達設計類評審召集人鄒駿昇表示，這幾年看到很多設計在玩「台灣在地元素」，玩得刻意會顯得力道不足，但像是輔仁大學應用美術系的「臺灣霓好」、「社子島里長競選計畫」，是從自身經驗與關懷出發，反而能打動人心。



「社子島里長競選計畫」獲得金點新秀設計獎，創作起因是團隊成員李得嫕住在社子島，團隊藉由訪談了解地方居民需求，以插畫、繪本的方式介紹社子島，最後以競選里長的概念，將調查結果獻給社子島居民。



鄒駿昇坦言，這幾年新一代設計展，學生作品好壞落差很大，作為評審角度，會希望看到學生在大學四年真正關心的事情是什麼？內心的聲音又是什麼？能否針對感興趣的東西提出問題，找對解決方案，「不想看到刻意炒作在地文化」。



獲得年度包裝設計獎的「BAM」，運用七彩炫光紙材，卡榫各式運動類球體，包括籃球、排球、棒球等，藉由拍、打、踢、拋的方式解開包裝，在拆解的過程中充滿驚喜，評審認為，這件作品具有實驗精神，尤其在現場陳列用心，以達業界水準。



鄒駿昇直言，有時看到學生因為畢展，才去關心茶、米、書法等原本就沒在關心的文化，「這樣設計起來，脈絡就會顯得單薄」，在新一代設計展，他還是想看到學生青澀的一面。1060521