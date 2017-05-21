（中央社記者黃旭昇新北市21日電）藝人豬哥亮病逝，家屬依道教儀式幫他做頭七法會。豬哥亮的女兒謝金晶今天在臉書張貼一張豬哥亮病榻中握著女兒手的照片，令人動容，她說「再抱抱我，牽我的手好嗎？」



謝金晶在臉書說，「爸，今天是您離開我們的第7天，稍早跟哥哥、弟弟、嫂嫂、您的孫子、孫女，一起為您作了熱鬧的頭七儀式，期盼所有的功德，您都有收到。」



臉書說，「還是不能置信，您已經離開我們了！對您的思念日益增加，好多您的好朋友來看您，都說夢到了您。今晚，您也可以來到女兒夢中，看看我，再抱抱我，牽我的手好嗎？我們都好愛您。女兒金晶。」



豬哥亮病逝，家屬依道教儀式幫豬哥亮做頭七法會，謝金燕照原定計畫赴美，為紐約慈惠堂信眾演出，未讓兒子曝光。



豬哥亮頭七法會，昨天進行至深夜11時許，只有大兒子謝順福、媳婦、孫子孫女，及女兒謝金晶、小兒子謝佑穎披麻戴孝，跟著法師做完法事。



謝金晶每天都到靈堂摺紙蓮花，回家簡單梳洗，再到靈堂陪在爸爸身邊。1060521