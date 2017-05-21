（中央社記者曾依璇巴黎21日專電）第70屆坎城影展正在蔚藍海岸進行，「台灣之夜」也依慣例舉辦，今年有國際影展策展人、電影工作者、電影機構代表、媒體、影評、發行商等約400人出席酒會。



文化部影視暨流行音樂產業局委託國家電影中心，昨晚於皇家海灘（Plage Royale）策辦「台灣之夜」，由駐法代表張銘忠開場。



今年沒有台灣電影入圍長片競賽單元，但有年輕導演王逸鈴的短片「迎向邊疆公路」（Towards the Sun）獲選入電影創投（Cinefondation）單元；這個單元專為發掘新的電影工作者而設立，每年在各國電影學校或系所選出15到20部作品於影展期間放映，並製造新人與專業人士接觸的機會。



此外，導演廖克發的長片企畫案「波羅蜜的愛」入選世界電影工廠新導演工作坊（La Fabrique du Cinema）。



國家電影中心表示，這是廖克發的首部劇情長片計畫，劇本曾獲影視局優良電影劇本獎，並於2015年獲選為法國南特三洲影展（Festival des 3 Continents）與台灣合作的國際提案一對一工作坊培訓對象，2016年再獲金馬創投會議中的法國國家電影中心獎項。



國家電影中心表示，廖克發與製片陳璽文（Stefano Centini）、短片「冥王星圖」導演李晏如及演員謝盈萱都出席了酒會；還有香港「開心鬼」電影主角暨天馬電影有限公司負責人黃百鳴、入圍坎城影展「一種注目」（Un Certain Regard）單元的「路過未來」電影演員楊子姍與丈夫吳中天、安樂影業執行長江志強、越南導演潘黨迪等與會。



坎城影展將於28日閉幕。1060521