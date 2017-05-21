軟銀願景基金籌資 獲鴻海等逾2.8兆資金中央社 (2017-05-21 19:23)
（中央社東京21日綜合外電報導）日本電信及網路公司軟體銀行宣布，軟銀與沙烏地阿拉伯夥伴為長期投資高科技產業而成立規模龐大的全球基金，迄今已獲得包括鴻海旗下富士康等科技巨擘近1000億美元的承諾資金。
法新社報導，軟體銀行（SoftBank）願景基金昨天在聲明中說，截至目前，已獲蘋果公司（Apple）、高通公司（Qualcomm）、台灣鴻海集團旗下子富士康公司（Foxconn）等科技巨擘承諾投資，金額超過930億美元（約新台幣2兆8000億元）。
軟體銀行願景基金說：「願景基金預計將在未來6個月內，達成千億美元承諾資金的目標。」
軟銀去年10月宣布將與沙烏地阿拉伯共同發起願景基金募資計畫，軟銀創辦人兼社長孫正義說，將聚焦「物聯網」、人工智慧和機器人。
川普去年11月當選美國總統後，孫正義是第1批與他會面的商界人士，孫正義允諾投資美國500億美元，因此獲得川普公開讚賞。
川普正在沙烏地阿拉伯進行訪問，這是他上任後首場海外出訪行程的其中一站。（譯者：中央社劉文瑜）1060521
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