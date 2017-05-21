▲陳怡蓉（右）超旺夫，伴老公薛博仁西進大陸拓展事業。（圖／明悅，2017.05.21）

陳怡蓉去年9月與醫美診所CEO薛博仁結婚，婚後超旺夫，21日伴夫婿西進大陸，出席在杭州西溪濕地舉辦的博仁聖緹雅全球慈善之夜，薛博仁也藉此宣告將與郭台銘旗下的康聯預防醫學合作，成立「一站式健康管理平台」，打造全新功能醫學版圖。

薛博仁婚後全心投入工作，這次西進大陸，立足杭州3600坪美地，光是籌建基地就花了6千萬人民幣，他坦言責任和壓力都很大，夜夜焦慮，都熬出了黑眼圈。陳怡蓉打趣表示「喝了好幾天粥」，但也堅決伴夫闖蕩，承諾會做好「賢內助」角色，讓老公衝刺事業沒有後顧之憂。

▲陳怡蓉（右）與老公薛博仁，出席在杭州西溪濕地舉辦的博仁聖緹雅全球慈善之夜。（圖／記者阮馨儀攝，2017.05.21）

成為「醫師娘」，陳怡蓉最大的改變是「特別注意健康」，從飲食、作息、運動、健檢等多方面著手改善體質，此外演藝工作也不停步，正積極挑選好劇本。夫妻倆都忙於事業是否擔心延誤「做人進度」？薛博仁幽默笑道：「她拍她的（戲），我做我的（人），我們晚上還是有『交集』時間啊！」

▲陳怡蓉（右）超旺夫，伴老公薛博仁西進大陸拓展事業。（圖／明悅，2017.05.21）

陳怡蓉吐槽老公眼裡只有工作，笑說只好自己負起營造夫妻情趣的重責大任，還會誘惑穿上超性感的「戰袍」，「讓男生看到就會想嘶吼吶喊『我要征服妳』！」老公讚不絕口，直呼：「她是我心中的完美女神！」對於薛博仁備受女員工、女病患欣賞，她也大方不吃味，甜蜜撫著老公胸口嬌言：「我相信他心中有一把尺！」認為信任是婚姻的基石。