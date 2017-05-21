直擊／BTOB台上互陷害 徐恩光被逼露肌肌NOWnews今日新聞 (2017-05-21 19:09)
韓國團體BTOB昨日訪台，21日在TICC舉辦演唱會，現場座無虛席，歌迷舉上應援藍手燈配上齊聲尖叫，才開唱三首，現場氣氛熱到不行。睽違一年再來台開唱，見現場坐滿Melody（粉絲名），BTOB感到驚訝，「我們真的嚇一跳，有很多粉絲來，給我們熱烈的回應很感動。」恩光說完，團員誠意的用中文一一打招呼。
演唱會上，徐恩光陷害李昌燮，要他比照首爾演唱會秀腹肌，但昌燮卻慚愧表示：「真的很想讓你們看，但之後我吃太多肉，所以現在有一層肉，所以…」說完他反虧徐恩光，說他日前上傳一張健身前後對比照，而導播也在現場秀給粉絲看，鼓舞大家要他現場秀肌，好在成果無讓人失望，讓台下歌迷叫成一片。
隨後他們獻唱代表曲〈沒關係〉，團員也要求台下大合唱，也因此曲意義非凡，粉絲把原先的應援手燈換成氣球，搭配手機燈，現場一片氣球海，相當壯觀。
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