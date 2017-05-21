520，一個浪漫的日子，也是一個適合表達愛意的日子。伴隨著早晨明媚的陽光，福田區中心公園5月20日迎來了5月最多姿多彩的一天——滔搏運動第三屆公益塗鴉跑在這裏炫彩開跑，近千名跑友穿著自己親手塗鴉的參賽服，度過了一個愛意滿滿的上午。

早上8點左右，中心公園榕樹廣場就已經聚集了不少前來參加比賽的跑友，且大部分都是以情侶、家庭的形式前來參賽，讓整個賽場更加愛意爆棚。大家身穿自己親手塗鴉的參賽服，五彩斑斕的T恤把榕樹廣場裝點得五彩繽紛，個性十足。

「砰！」9點鐘發令槍一聲令下，近千名跑友開始了3公里跑。8位小童代表在前方領跑，現場的各位俊男美女都非常養眼，符合520的浪漫主題。

據悉，本次比賽所收取的報名費已全數用於購買四川涼山拉莫小學全體師生所需的校服，共計200套。

百麗國際華南體育事業部總經理劉永康表示，滔搏運動舉辦這次公益性活動，將創意塗鴉、非競速跑等元素融合在一起，是希望人們在深圳這樣繁忙的都市裡，能夠多一些運動的時間，同時也倡導熱愛生活理念，善於挖掘生活中的色彩和亮點，把愛傳遞給更多的人。（深體）