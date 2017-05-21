日期:5月21日，在一場葡超比賽中，博阿維斯塔主場2-2戰平本菲卡，中國球員艾迪在83分鐘替補登場。

上輪比賽當中，博阿維斯塔客場1-0戰勝塞圖巴爾，中國球員艾迪首發登場，直到比賽80分鐘才被換下。本場博阿維斯塔主場對陣本菲卡，艾迪進進球隊的大名單，第83分鐘，他被替換上場，最終球隊2-2與本菲卡握手言和。

在本賽季的葡超聯賽當中，艾迪共為球隊出場兩次，場均貢獻0.5次搶斷，1.5次攔截，傳球成功率87.5%。

（新體）