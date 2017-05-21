艾迪葡超再次獲得登場機會 替補亮相過招本菲卡北京新浪網 (2017-05-21 19:24)
艾迪替補上場
日期:5月21日，在一場葡超比賽中，博阿維斯塔主場2-2戰平本菲卡，中國球員艾迪在83分鐘替補登場。
上輪比賽當中，博阿維斯塔客場1-0戰勝塞圖巴爾，中國球員艾迪首發登場，直到比賽80分鐘才被換下。本場博阿維斯塔主場對陣本菲卡，艾迪進進球隊的大名單，第83分鐘，他被替換上場，最終球隊2-2與本菲卡握手言和。
在本賽季的葡超聯賽當中，艾迪共為球隊出場兩次，場均貢獻0.5次搶斷，1.5次攔截，傳球成功率87.5%。
（新體）
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