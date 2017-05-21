馬尼拉國際機場1號航站中央社 (2017-05-21 19:30)
馬尼拉國際機場因移民局櫃台人手不足，造成旅客大排長龍，多班國際班機延遲數小時起飛。圖為馬尼拉國際機場1號航站入口。（資料照片）中央社記者林行健馬尼拉攝 106年5月21日
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