日期:5月21日 2017年法國斯特拉斯堡國際賽展開女單首輪的爭奪，紅土賽季表現不錯的王薔苦戰三盤以6-4/3-6/6-3連續兩周擊敗日本姑娘尾崎里紗，晉級第二輪將戰沃茲和羅傑斯的勝者。

在馬德里打進16強、在羅馬挑落印第安維爾斯冠軍維斯妮娜的王薔迎來了今年紅土賽季第四站比賽--斯特拉斯堡賽，她的首個對手是排名72位的日本姑娘尾崎里紗，兩人之前有過兩次交手，各勝一場平分秋色。在上周的羅馬賽資格賽，王薔直落兩盤戰勝了對手。

首盤1比1平后，雙方進入了互破模式，你來我往打成3比3平。在隨後兩局各自保發后，王薔找到機會再度破發得手，在自己的發球勝盤局中，中國姑娘沒有浪費機會，保發后以6比4先下一盤。

第二盤，王薔在第三局率先破發得手，不過對手馬上取得回破，扳成2比2平。接下來兩局，尾崎里紗佔據了上風，她連保帶破將比分帶到4比2領先。雖然王薔馬上取得回破，但她隨後一個發球局再度失守。就這樣，日本姑娘以5比3迎來了發球勝盤局。在這關鍵一局中，王薔沒能把握住唯一一個破發點機會，最終以3比6輸掉了第二盤。

決勝盤，日本姑娘率先取得破發，不過王薔馬上回破得手，緊咬比分。從第6局開始，王薔逐漸掌握了比賽主動，她在第8局的第4個破發點上抓住機會，取得關鍵破發，在順利拿下發球勝賽局后，中國姑娘以6比3取得了勝利。