坎城影展台灣之夜 廣邀影人與會中央社 (2017-05-21 19:30)
第70屆坎城影展正在蔚藍海岸進行，「台灣之夜」酒會依慣例廣邀國內外影人參與。左一為導演李晏如，右3為導演廖克發。（國家電影中心提供）中央社記者曾依璇巴黎傳真 106年5月21日
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