（中央社記者楊淑閔台北2017年5月21日電）香蕉熟了，果皮會出現黑色斑點，很多人怕太熟、不想吃。南投縣集集鎮蔬果運銷合作社理事主席黃榮炫說，千萬別丟了，醫學研究其中含有抗氧化物質凝集素，此時香蕉是可以吃的。



農委會農糧署署長陳建斌說，香蕉不只是全球前三大水果，並是第一名，但是台灣天氣比較熱，很多人夏天因此不想吃水份較少、口感較甜的香焦；但是其實香蕉好處非常多，可改善抽筋問題，含鉀可以降血壓，又幫助消化，含鎂可安神。



他並說，跑馬拉松活動最喜歡發送香蕉，因為1根香蕉可以提供人體支撐1小時活動所需熱量。



黃榮炫說，香蕉好處很多，像很多人看到香蕉熟了，表皮會出現黑色斑點，就不想吃，認為過熟，其實醫學有研究，其中含有抗氧化物質凝集素（Lectin），這時的香蕉是可以吃的。



林口長庚臨床毒物科實驗室博士林中英說明，香蕉熟了，果皮上會出現的黑斑上，研究有發現含有凝集素（Lectin），而這個成份是在碳水化合物含量高的作物中，轉熟時會形成的抗氧化物質，是好東西，消費者是不需要因此以為香蕉過熟不吃、丟了。



不過她也提醒消費者，若是洗腎患者，吃半條就好，因為含鉀多，怕會出現心律不整症狀；其次，她建議水果直接吃，多咀嚼比較有益健康。