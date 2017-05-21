（中央社記者林行健馬尼拉21日專電）馬尼拉國際機場今天因移民局通關櫃台人手不足，造成旅客大排長龍，多班國際班機延遲數小時起飛，1名台灣旅客大呼「太離譜」。



1名台灣旅客向中央社記者表示，馬尼拉國際機場第1航站的旅客隊伍，已從裡面的移民局櫃台排到機場外面。



馬尼拉國際機場官員僅稱，機場移民局櫃台嚴重人手不足，但未說明原因。



菲律賓移民局駐機場人員前天全部臂繫紅絲帶，抗議加班費被杜特蒂總統取消，以及未準時發薪資。1名航空公司經理透露，可能是因為碰到星期天的關係，機場移民局人員集體請假，等同變相罷工。



機場海關怠工問題早於4月即已出現?兆，當時馬尼拉國際機場總經理蒙瑞爾（Ed Monreal）還在廣播節目中，建議國際航線旅客提早3小時抵達機場。



過去20多年來，移民局人員即透過加班費來補貼薪俸，這筆加班費是取自於移民局向外籍人士收取的「快件費」。但杜特蒂去年12月簽署2017年國家預算法案時稱，快件費充當人員加班費於法無據，應繳交國庫。



機場通關緩慢，導致國際班機為等候旅客而被迫延後起飛，有些航班甚至延後2小時起飛。這名台灣旅客說，「菲律賓這樣怎麼吸引外國遊客來玩？太離譜了。」1060521