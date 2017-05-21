京霸鐵路開工 連接北京新機場雄安新區中央社 (2017-05-21 19:02)
（中央社台北21日電）中國大陸連接北京與河北霸州的高鐵路線京霸鐵路今天開工，預定2019年完工。通車後，這條距離不長的高鐵，將成為連接北京市區、大興新機場、雄安新區三地的鐵路幹道。
新華社報導，京霸鐵路由中國中鐵北京工程局北京公司承包，全長僅78.24公里，設計時速350公里，是中國大陸高鐵南北幹線「京九客運專線」的一部分。
報導指出，京九客運專線北起北京，南至香港九龍，最新的設計將途經雄安新區，未來除將是連接環渤海與珠三角地區的重要鐵路通道，也是連接北京市區、大興新機場、雄安新區的交通要道。
中鐵京霸鐵路項目經理霍建利表示，京霸鐵路預定2019年完工。其中，大興新機場站將全部位於地下，總建築面積達11.5萬平方公尺（約3.48萬坪），包括3公里長的地下隧道。
他說，京霸高鐵及新機場站啟用後，將大幅提高進出機場旅客的運送能力，方便旅客在機場與高鐵之間轉乘。1060521
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