香蕉斑點不是過熟 營養價值更高中央社 (2017-05-21 19:02)
（中央社記者楊淑閔台北21日電）香蕉熟了，果皮會出現黑色斑點，很多人怕太熟、不想吃。南投縣集集鎮蔬果運銷合作社理事主席黃榮炫說，千萬別丟了，醫學研究其中含有抗氧化物質凝集素，此時香蕉是可以吃的。
農委會農糧署署長陳建斌說，香蕉不只是全球前三大水果，並是第一名，但是台灣天氣比較熱，很多人夏天因此不想吃水份較少、口感較甜的香焦；但是其實香蕉好處非常多，可改善抽筋問題，含鉀可以降血壓，又幫助消化，含鎂可安神。
他並說，跑馬拉松活動最喜歡發送香蕉，因為1根香蕉可以提供人體支撐1小時活動所需熱量。
黃榮炫說，香蕉好處很多，像很多人看到香蕉熟了，表皮會出現黑色斑點，就不想吃，認為過熟，其實醫學有研究，其中含有抗氧化物質凝集素（Lectin），這時的香蕉是可以吃的。
林口長庚臨床毒物科實驗室博士林中英說明，香蕉熟了，果皮上會出現的黑斑上，研究有發現含有凝集素（Lectin），而這個成份是在碳水化合物含量高的作物中，轉熟時會形成的抗氧化物質，是好東西，消費者是不需要因此以為香蕉過熟不吃、丟了。
不過她也提醒消費者，若是洗腎患者，吃半條就好，因為含鉀多，怕會出現心律不整症狀；其次，她建議水果直接吃，多咀嚼比較有益健康。1060521
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【伊萊克斯Electrolux】大師系列 專業級手持式攪拌棒(ESTM9
- Union美國鑄造雙耳湯鍋22cm UNI-22S
- TP-LINK Archer C3150 MU-MIMO 無線Gigabit路由器
- epos 開心時尚家鏤空機械腕錶-黑 3323.133.20.65.15FB
- Michael Kors Jet Set Item 金字防刮牛皮肩背包(中/黑色)
- 【德國百靈BRAUN】新5系列靈動貼面電鬍刀5090cc(德國製造)
- TISSOT Pinky粉紅佳人時尚腕錶-銀 T0842101111601
- 羅絲美睡衣 - 純真年代長袖洋裝睡衣(純白色)
- 義大利La Belle《優雅玫瑰園》加大八件式兩用被床罩組
- BRAUN BUFFEL - HANS漢斯系列7卡信封式短夾 - 經典黑
特朗普已成「最危險炸彈」！【北京新浪網】
全國最嚴土地政策? 買房人拿本后10年不得買賣！【北京新浪網】
今天的浙江大學【北京新浪網】
耶魯教授：為什麼世界一流大學不愛招中國學生？【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》