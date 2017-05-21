（中央社台北21日電）搭載「蛟龍」號載人潛水器的「向陽紅09」科學考察船預計22日凌晨抵達馬里亞納海溝（Mariana Trench）作業區，23日在世界最深處的馬里亞納海溝「挑戰者深淵」進行本航段首次下潛。



新華社報導，「向陽紅09」科考船16日從深圳出發。這一航段也是「蛟龍」號2013年進入試驗性應用階段以來的最後一個航段。



中國大洋38航次第三航段現場總指揮鄔長斌表示，經現場指揮部與深潛作業部門、科學家團隊對本航段潛次進行設計，「蛟龍」號23日將在馬里亞納海溝「挑戰者深淵」北坡進行本航段首潛。



報導稱，「蛟龍」號第三航段工作計劃表顯示，將在馬里亞納海溝附近共進行10次深潛，每次下潛作業的具體日期和潛航員已安排好，以利於科學家與潛航作業部門人員進行溝通，提前準備。



今年2月6日開始的中國大洋38航次科考，共分3個航段，前兩個航段已分別在西北印度洋和南海進行相關科學調查。1060521