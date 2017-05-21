建業VS貴州首發:麥克格文迎戰舊主 耶拉維奇突前北京新浪網 (2017-05-21 19:04)
日期:5月21日晚19：35，中超聯賽第10輪繼續進行，河南建業主場迎戰貴州恆豐智誠，新浪體育帶來雙方首發名單。
河南建業首發：
門將：17-吳龑
後衛：11-柯釗、4-戈麥斯、16-楊闊、24-劉恆（U23）
中場：30-鍾晉寶（U23）、2-龍成（U23）、6-馮卓毅、8-多奇爾卡
前鋒：10-巴索戈、7-胡靖航（U23）
替補名單：5-顧操、12-王國明、13-阿布都外力、19-張可、27-路堯、29-杜長傑、39-陳子介
貴州恆豐智誠首發：
門將：1-蘇渤洋
後衛：2-唐鑫、3-法圖斯、27-麥克格文、23-韓鵬飛、
中場：21-蔣亮、7-王帆、18-閔俊麟、10-切里、17-依力哈木江
前鋒：11-耶拉維奇
替補名單：16-王卓、4-楊挺、5-林隆昌、15-張萌祺、22-梁學銘（U23）、24-王軍、34-逢志泉
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