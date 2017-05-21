今天（20日）上午，中國乒乓球隊踏上了2017杜塞爾多夫世乒賽的征途。

很多球迷在烈日之下不顧高溫前來為國乒送行助威，總教練劉國梁感動致謝：「球迷非常熱情，自從里約奧運會後一直跟著球隊特別是跟著他們喜歡的運動員。他們是一種動力，也是一種助推力，他們會更加激勵這支球隊勇往無前，取得輝煌。而且無論球隊還是隊員碰到困境、逆境的時候，他們也總是給出最大的鼓勵和支持，作為我們來說只有在世乒賽、奧運會這樣大的世界舞台上展現出自己最好的精神面貌、取得好的成績，來回報球迷和粉絲們。

談到這次世乒賽，劉國梁表示，作為東京奧運周期的第一次戰役，尤其是在亞錦賽女單失利之後，非常希望能夠打好這一仗。「希望能在世乒賽中檢驗我們封閉訓練的成果，達到在這個周期里第一次戰役之後重新洗牌和定位的目的。」

馬龍同樣表示努力取得好的成績回報球迷，同時他也希望球迷們在支持國乒隊的時候不要耽誤自己的工作或是學習。談到世乒賽，馬龍說沒有給自己明確的目標，希望在這個階段去體驗和享受比賽。

踏上歐洲征程，馬龍認為最主要的還是心理狀態，「第一是倒時差，然後調整心理狀態，因為技術和身體封閉訓練已經練了很多，主要還是調整心態。剛才還說，這次怎麼出發前這麼緊張，不知道是因為現在這麼多人關注我們，還是確實世界比賽到來了，自己感覺既緊張也興奮，這也是一種期待。」

第三次參加單項賽的樊振東則希望比之前能有更好發揮，「封閉訓練也都準備好了，去了之後希望能充分展現自己。這次首要目標還是不輸給外國人，不管是單打還是雙打，自己作為單打2號種子，也承擔著守住這個半區的責任。」

（乒乓世界）