新浪天津體育訊 日期:5月21日，天津億利隊客場挑戰長春亞泰，在賽前億利隊部分球員因為酒店自助餐問題產生了腹瀉癥狀，尤其以胡人天、楊啟鵬最為明顯。作為球隊主力門將的楊啟鵬，在身體不適的情況下，依舊為球隊出戰，並在下半場撲出了亞泰隊的點球，讓億利隊成功的從客場帶走一分。

強忍著身體上的不適出戰的楊啟鵬賽后說：「昨天半夜12點開始有反應，一直在拉肚子，一晚上也沒怎麼睡，大夫讓我輸液我也沒去，還是想多休息會，準備下午的比賽。現在還在發燒，一會就要去輸液了。」

可以說，楊啟鵬靠著頑強的意志力打完了整場比賽，成為了億利隊的功臣，他卻謙虛的說：「身體還允許我去比賽，我的位置也不像其他位置，其他位置這種情況下跑動肯定會腿軟，我這個位置還好。」而關於那粒穩穩撲住的點球，楊啟鵬表示，賽前也看過錄像，知道他罰點球的大概方向，也是猜對了。

楊啟鵬的神撲提振了球隊的士氣，最後時刻伊德耶還獲得一次單刀機會，可惜沒有打進。楊啟鵬說：「相對來說這場球踢的很困難，風也比較大，誰順風誰就有優勢，還是踢得不錯。」值得一提的是，本場比賽楊啟鵬帶上了隊長袖標，顯示出了帕切科對他的信任，楊啟鵬也表示，要平常心去對待。