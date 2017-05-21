日期:5月21日下午，第56屆NHK杯體操大賽在東京體育館結束，內村航平以86.550分獲得當場第一，並以172.900的總分獲得本屆NHK杯男子全能冠軍，這是他個人連續第九次在NHK杯上獲得冠軍，繼續擴大他在這項傳統體操賽事上的奪冠紀錄。白井健三以172.550分獲得亞軍，田中佑典以171.800分獲得第三。內村航平和白井健三提前獲得今年世錦賽參賽資格。

按照日本體操協會的規定，NHK杯最終名次排名，是以全日本錦標賽和NHK杯上的全能分數合計后產生。內村航平兩項賽事都拿到第一，當然以總分172.900分獲得總冠軍，順利拿到代表日本國家隊參加2017年世錦賽的資格。而在NHK杯上以86.450分獲得第二，在全錦賽上以86.100分獲得第三的白井健三，以172.550的合計分獲得亞軍，也拿到世錦賽參賽資格。田中佑典雖然在全國錦標賽上險勝白井0.2分拿到第二名，但在NHK杯上輸給白井接近一分。以171.800分遺憾獲得第三的他，和其他選手都必須參加六月份在高崎進行的單項全國錦標賽以決定世錦賽名額。

內村航平此前的NHK杯八連冠，都是在代代木第一體育館達成，今年比賽轉到東京體育館進行。在NHK杯的自由體操爭奪上，白井以15.900的絕對高分排名第一，超出內村1.3分，但在鞍馬和吊環比賽上，內村都超過了白井，前三項白井領先內村0.05分。后三項爭奪開始，白井上來就在跳馬上以14.850分，贏出內村的14.450分，接著雙杠白井又比到14.600的分數，贏出內村0.3分。在單杠開始前，白井已經領先0.75分。但內村在最後一項單杠上發揮出色，他得到14.800的高分，而白井只有13.950分，這樣內村就以86.550分險勝白井健三的86.450分。

以選手的單項成績來看，白井健三的自由體操以15.900的超高分數排在該項目第一。龜山耕平以14.900分列鞍馬第一，武田一志以14.700分列吊環第一，田中佑典和神本雄也以15.050分並列雙杠第一，內村航平以14.800分列單杠第一，小倉佳祐在跳馬跳出15.000的最高分。

此外在女子比賽里，村上茉愛全錦賽和NHK杯兩戰皆勝，她以112.600分的絕對優勢分首次獲得NHK杯女子冠軍，杉原愛子以108.550分獲得亞軍，兩人獲得世錦賽參賽資格。NHK杯兩屆冠軍寺本明日香名列第三，要想進入參加世錦賽的國家隊名單，必須參加單項賽爭奪。

（威猛）