台灣婚宴市場競爭激烈，有飯店業者預估，今年婚宴業績可望成長15%。北市知名大飯店今年也積極搶攻婚宴市場，看準度假式婚禮盛行，特別將飯店內的會員聯誼會泳池畔打造成時下年輕人最愛的戶外婚宴會場。中央社記者陳葦庭攝 106年5月21日