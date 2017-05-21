婚宴市場競爭激烈 客製化婚禮最受歡迎中央社 (2017-05-21 18:50)
台灣婚宴市場競爭激烈，有飯店業者預估，今年婚宴業績可望成長15%，一站式服務最受新人喜愛。圖為亞斯音樂創辦人陳羽柔（左）、巧偶花藝設計林哲瑋（左2）、台北君悅酒店總經理柯善沐（右2）、C.H Wedding創辦人賈永婕（右）出席飯店業者21日舉辦婚宴展。（飯店業者提供）中央社記者陳葦庭傳真 106年5月21日
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