台灣婚宴市場競爭激烈，有飯店業者預估，今年婚宴業績可望成長15%，一站式服務最受新人喜愛。圖為亞斯音樂創辦人陳羽柔（左）、巧偶花藝設計林哲瑋（左2）、台北君悅酒店總經理柯善沐（右2）、C.H Wedding創辦人賈永婕（右）出席飯店業者21日舉辦婚宴展。（飯店業者提供）中央社記者陳葦庭傳真 106年5月21日