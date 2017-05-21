關懷弱勢 竹肢足獲金點新秀設計獎雙冠王中央社 (2017-05-21 18:50)
2017金點新秀設計獎21日公布得獎名單，東海大學工業設計系學生設計的「竹肢足」（圖）一舉獲得年度最佳產品設計、工藝設計獎2大獎，使用竹材做義肢不僅降低成本，也關懷弱勢。中央社記者鄭景雯攝 106年5月21日
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