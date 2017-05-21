日期:5月21日16：30，中甲聯賽第10輪，新疆體彩坐鎮主場二宮體育場迎來保定容大的挑戰。57分鐘阿卜杜海米提為新疆隊打破僵局，隨後河太均扳平比分，75分鐘阿卜杜海米提助攻伊科拉破門，比賽尾聲伊科拉單刀破門鎖定勝局。最終新疆體彩主場2-1戰勝保定容大。

上周末新疆雪豹與石家莊永昌戰成平局，前9輪戰罷，新疆隊3勝2平4負，積11分；打進8球，失10球。儘管成績不算出色，但其主場作戰能力一直保持較高水平。而在一場升班馬的對話中，保定容大客場負於雲南麗江。比賽過程中暴露出球隊在防守定位球方面的短板。前9輪戰罷，保定容大雖然打進了9球，但失球13個當中，定位球防守出現問題佔有較大的比例。該場對決是雙方史上首場較量。

第2分鐘，新疆隊中路進攻，巴巴卡和伊科拉黑風雙煞配合，巴巴卡起球打在對方身上，示意手球，裁判沒有表示。第4分鐘，新疆體彩定位球機會，沒有形成威脅。第5分鐘，新疆隊左路快攻，巴巴卡左路單刀射門，米田賀將球撲出。第7分鐘，容大隊左路進攻，約翰歐沃耶利左路殺入禁區外腳背搓射射門偏出。第9分鐘，新疆體彩門前伊科拉的頭槌攻門被擋出底線。左路角球開出，門前亂戰中米田賀沒收。

第15分鐘，伊科拉前場拿球被放倒，新疆隊獲得位置不錯的自由球機會，吳鵬主罰將球給到門前，阿卜杜海米提俯身沖頂攻門，稍稍偏出。隨後一段時間，新疆隊佔據場上優勢，第20分鐘新疆隊長傳找伊科拉直接出了底線。第22分鐘，新疆隊右路角球吳鵬開出來，門前巴巴卡頭槌攻門，稍稍偏出右側立柱。第25分鐘，容大隊右路獲得角球機會，劉曉東給到前點被擋出來，外圍約翰的一腳射門高出橫樑。第30分鐘，雙方發生衝突，徐擎和約翰歐沃耶利有一些小的摩擦。第31分鐘，新疆隊一腳長傳還是找巴巴卡，越位了。

第35分鐘，容大獲得機會，約翰歐沃耶利通過個人能力快速下底后，倒三角回傳門前，楊浩中路射門稍稍偏出。第37分鐘，容大隊右路持續製造壓力，界外球到禁區，嚴智宇頭槌爭頂，裁判吹了楊浩犯規。第41分鐘，新疆隊兩名外援配合，巴巴卡給到門前的伊科拉，米田賀出擊將球沒收。第45分鐘，容大角球開出來，中路被維森特率先頂出。上半場補時2分鐘，雙方0-0暫時平分。

下半場新疆體彩進行人員調整，伊爾凡江被達尼亞爾換下。第48分鐘，保定容大獲得左側定位球機會，劉曉東開出的定位球直接出了底線。第51分鐘，達尼亞爾左路拿球被放倒，新疆隊獲得定位球機會，定位球給到門前，碰到防守隊員出了底線。右側角球開出，伊科拉頭槌攻門出了底線。第57分鐘，新疆隊打破場上僵局，嚴智宇橫向一撥，吳鵬得球給到球門後點，19歲的小將阿卜杜海米提門前頭槌攻門得手！新疆隊1-0領先。

第62分鐘，保定容大換人，孫發波上場換下張爽。第65分鐘，容大中圈附近長傳球到門前，河太均禁區內從容停球，完全沒有防守隊員干擾，河太均順勢射門將球打進！容大1-1扳平比分。第71分鐘，新疆隊右路給到門前，伊科拉胸部停球后掃射偏出。第75分鐘，右邊路徐擎一記過頂傳球給到禁區的阿卜杜海米提，阿卜杜海米提在極其困難的情況下將球傳出，伊科拉得球將球打進！新疆隊2-1再度反超。

第80分鐘，伊科拉橫敲，阿卜杜海米提跟上射門偏出。第90分鐘，容大右路角球機會，孫發波角球開出到門前，第一點被維森特解圍出來。隨後巴巴卡得球給到伊科拉，新疆打反擊，伊科拉獲得單刀機會，雖然伊科拉速度過慢，但面對門將伊科拉連續晃動擺脫門將將球打進！新疆隊3-1鎖定勝局。補時階段，容大隊左路角球直接出了底線。最終全場比賽結束，新疆隊3-1戰勝容大。

進球信息：

第一球：新疆體彩：57分鐘，阿卜杜海米提頭槌破門。

第二球：保定容大：65分鐘，河太均門前捅射得分。

第三球：新疆體彩：第75分鐘，阿卜杜海米提助攻伊科拉破門。

第四球：新疆體彩：第90分鐘，伊科拉單刀破門。

雙方陣容：

新疆體彩：12-顧俊傑；5-周恆、6、維森特、8-吳鵬、9-伊科拉、10-巴巴卡、11-徐擎、20-宋勰、21-葉爾凡江、22-嚴智宇、24-阿卜杜海米提

替補：1-丁潤山、2-艾爾帕提、3-蔡曦、4-麥合木提、7-馬合木提江、13-齊雲飛、18-達尼亞爾

保定容大首發：1-米田賀；2-謝維超、6-拉爾斯薩特拉、8-楊澤翔、11-楊浩、17-李岩、18-河太均、19-約翰歐沃耶利、20-張爽、23-劉曉東、35-孫江山

替補：5-苗明、24-杜君鵬、25-孫發波、28-李靈威、29-王新宇、30-趙博、33-邸佑

（二餅）