5月21日首屆長春馬拉松鳴槍開賽，來自全國各地的近30000名大小跑者分別參加了全程、半程、十公里、家庭、情侶及迷你跑。

首屆長馬冠軍誕生，服務區吃面慶祝

雖然這是「北國春城」長春第一次舉辦國際馬拉松賽事，但依然吸引了來自中國、美國、英國、加拿大、澳大利亞等20個國家和地區的30000名選手參加。最終經過激烈爭奪，來自厄利垂亞的選手Gebretnsae Okubay Tsegay以2小時14分51秒的成績奪得首屆長馬全程男子組冠軍，這個具有歷史意義的冠軍也將被載入長春馬拉松史冊。

賽后抑制不住興奮的Tsegay帶著其他專業組運動員來到康師傅服務區，以吃面的形式進行慶祝，他表示作為專業運動員自己從不喝酒，麵食中的高碳水可以快速補充能量、恢復體力。另外Tsegay說自己之前在中國參加其他城市馬拉松比賽時就曾在賽后服務區吃面恢復體能，本以為長春第一次舉辦國際馬拉松賽不會有類似的服務，得知康師傅賽后服務區發放補給面時非常驚喜，立刻就結伴前來。

選手跑馬闖關東，康師傅「雪」中送「碳」

長春素有「冰雪桃源，塞外長春」之稱，雖然5月份的長春已經不再是冰天雪地，但是「碳」依然重要，沒錯，這個「碳」指的就是對馬拉松跑者十分重要的、甚至決定成績好壞的碳水化合物。隨著康師傅對運動營養膳食不遺餘力的傳播和普及，已經有越來越多的跑者意識到了賽前賽后吃面補充碳水化合物的重要性，包括著名主持人、跑者伊一，中國飛人謝震業，奧運冠軍陳定等人都曾在馬拉松賽前賽后吃面補充能量，央視著名主持人、評論員於嘉和他的嘉友跑團，更是將方便麵作為跑馬的標配裝備，每次出征國內外比賽都要攜帶。

據了解，賽前康師傅為所有參賽跑者發放了早餐面和膳食指南，幫助跑者解決早餐問題，尤其對於很多外地來參賽的跑者來說，準備安全健康、營養快捷的賽前早餐十分困難，這樣賽前一碗熱湯麵可以將整個身體喚醒，如果在搭配一杯果汁就更好了。賽后康師傅也貼心的設立了服務區，為完賽跑者發放補給面，幫助大家補充能量、恢復體能。

隨著長馬冠軍運動員的衝線，大批參賽跑者也陸續回到終點，康師傅服務區前開始人頭攢動、排起領面的長隊，很多跑者拿到補給面后席地而坐，迫不及待的享受起這頓賽后膳食補給大餐。

感受長跑精神，康師傅陪伴孩子健康成長

本屆長春馬拉松還設置了家庭跑項目，為父母創造了一個與孩子互動、享受親子時光的平台，給平時沒時間陪孩子的家長創造了一個與孩子親密接觸的機會，在父母的陪伴下，小朋友可以感受長跑運動精神，幫助孩子健康成長。

康師傅的賽后服務區準備了麵食補給，幫助家長和孩子補充能量，恢復體能。此外，針對家長不了解如何準備運動膳食和日常家長為孩子製作早餐困難的問題，康師傅特意邀請營養專家為家長們推薦了三款美味營養的早餐，幫助孩子健康成長。

小貼士：方便麵補充能量原理

早在從90年代方便麵就已經成為了國家體育總局運動員食堂和國家隊運動員海外出征的必備品，據運動營養專家介紹：「精細化麵粉保證了方便麵麵餅中飽含碳水化合物，而且極易被人體吸收轉化成為原始動能血糖，這對於各種體育運動者迅速儲備和恢復體能有很大的幫助。另外，大品牌出產的面品對食品安全要求極其嚴格，甚至連對飲食安全最為依賴的奧運冠軍都能安心食用。賽前一頓高碳水含量的早餐可以幫助跑者儲備足夠能量，賽后及時補充大量碳水化合物可以快速恢復體能，防止大量運動給身體造成傷害。方便麵安全、快捷、高碳水含量的特點，非常適合運動人群食用」。